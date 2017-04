Dominique Farrugia sur sa maladie : “rien n’est facile pour un handicapé”

Publicité

"Quand on vous apprend à 29 ans que vous avez une sclérose en plaques, vous n'êtes pas super confiant dans le destin". Dans une interview pour le journal Le Parisien , Dominique Farrugia s'est confié sur la façon dont il affronte la sclérose en plaques depuis 25 ans maintenant. Cette maladie inflammatoire du système nerveux central entraîne des complications sensitives comme des paralysies, des troubles visuels ou de l'humeur. A la question "comment affronter vous ses complications ?", il répond que "c'est grâce à l'humour que vous survivez à tout ça".

"Pendant la campagne on parle de tout sauf des problèmes des Français"

Malgré tout, le réalisateur avoue que "c'est un peu compliqué quand on a deux filles et qu'on n'a jamais pu les porter sur ses épaules". Pourtant, dans les moments difficiles c'est grâce à cet entourage qu'il raconte avoir trouvé la force de se battre. "J'ai un chauffeur qui m'accompagne partout, qui pousse ma chaise partout. Sans lui, je n'aurais pas fait la tournée en province. Rien n'est facile pour un handicapé", se désole-t-il. Une lueur d'espoir avait d'ailleurs traversé son esprit au début de la campagne présidentielle pendant laquelle il espérait que le thème serait abordé. "Malheureusement, on parle de tout sauf des problèmes des Français".

